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Греция
Жилая
Palaio Faliro
Жильё в Palaio Faliro, Греция
квартиры
39
дома
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49 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
2
1
99 м²
5/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Palaio Faliro, Греция
1
36 м²
7
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция Ко…
€137,000
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Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
3
136 м²
Продается потрясающая 2-комнатная квартира на Афинской Ривьере, расположенная менее чем в 5 …
€577,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с panoramic windows, с plumbing
Palaio Faliro, Греция
3
57 м²
7
Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция Предлагаются квартиры с парко…
€237,100
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
3
1
66 м²
4/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
Palaio Faliro, Греция
4
1
125 м²
1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€385,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море
Palaio Faliro, Греция
4
2
165 м²
4/1
Продается квартира площадью 165 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на город
Palaio Faliro, Греция
3
88 м²
1
Продается квартира площадью 88 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и со…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
Palaio Faliro, Греция
4
2
100 м²
2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€355,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4
2
100 м²
3/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€355,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
Palaio Faliro, Греция
4
2
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€370,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
Palaio Faliro, Греция
4
2
116 м²
1
Продается дуплекс площадью 116 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
€540,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Palaio Faliro, Греция
3
1
140 м²
For Sale -- Residential Apartment -- Athens South: Nea Smyrni - Kentro 140 Sq.m., 3 Bedroom…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Palaio Faliro, Греция
3
1
144 м²
Nea Smyrni center - on the central square - apartment of 144 sq.m. 3rd floor airy and bright…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с furnishings
Palaio Faliro, Греция
4
119 м²
1/1
Продается квартира площадью 119 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€176,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Palaio Faliro, Греция
1
1
45 м²
For Sale -- Residential Apartment -- Athens South: Nea Smyrni - Kentro 45 Sq.m., 1 Bedrooms…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Palaio Faliro, Греция
3
75 м²
1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Palaio Faliro, Греция
3
111 м²
Минимальная квартира
€280,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с furnishings
Palaio Faliro, Греция
5
117 м²
4/1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€345,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
2
1
88 м²
— Площадь: 88 м2 + большая веранда — Этаж: 5ый — Кол-во комнат: 2K (2 спальни, кухня, гост…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
1
118 м²
4/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Palaio Faliro, Греция
3
1
75 м²
3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Palaio Faliro, Греция
3
2
85 м²
6/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
€500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4
2
114 м²
Продается просторная светлая квартира в районе Палио Фалиро. Квартира находится на 6-м этаже…
€300,000
Рекомендовать
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
3
1
68 м²
Продаются комфортабельные апартаменты у моря в благоустроенном зелёном районе Палео Фалиро. …
€350,000
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Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
2
1
52 м²
Квартира 52 кв.м., находится на уровне ground floor, имеет 2 комнаты, кухню, ванную комнату.…
€75,000
Рекомендовать
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
1
1
30 м²
Продается современная, потрясающая студия площадью 30 кв.м. с отдельным входом. Кухня раздел…
€65,000
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Дом 5 комнат
Palaio Faliro, Греция
5
3
860 м²
Продается здание в районе Палео Фалиро общей площадью 860 кв.м. Подвал — 200 кв.м., 0 этаж -…
€1,25 млн
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Квартира 1 спальня с furnishings
Palaio Faliro, Греция
2
2
76 м²
1
Продается дуплекс площадью 76 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
€205,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
6
3
165 м²
1
Продается дуплекс площадью 165 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой этаж …
€450,000
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