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Жильё в Palaio Faliro, Греция

квартиры
39
дома
10
49 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция Ко…
€137,000
Квартира 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается потрясающая 2-комнатная квартира на Афинской Ривьере, расположенная менее чем в 5 …
€577,500
Квартира 2 спальни с террасой, с panoramic windows, с plumbing в Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни с террасой, с panoramic windows, с plumbing
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Количество этажей 7
Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция Предлагаются квартиры с парко…
€237,100
Квартира 2 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€245,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€385,000
Квартира 3 спальни с видом на море в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 165 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€850,000
Квартира 3 комнаты с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 88 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и со…
€210,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€355,000
Квартира 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€355,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€370,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 116 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
€540,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Nea Smyrni - Kentro 140 Sq.m., 3 Bedroom…
€370,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Nea Smyrni center - on the central square - apartment of 144 sq.m. 3rd floor airy and bright…
€360,000
Квартира 4 комнаты с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 119 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€176,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Nea Smyrni - Kentro 45 Sq.m., 1 Bedrooms…
€150,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€200,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Минимальная квартира
€280,000
Квартира 5 комнат с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 5 комнат с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Площадь 117 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€345,000
Дом 2 спальни в Palaio Faliro, Греция
Дом 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
— Площадь: 88 м2 + большая веранда — Этаж: 5ый — Кол-во комнат: 2K (2 спальни, кухня, гост…
€270,000
Квартира 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 118 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€345,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€170,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
€500,000
Дом 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Дом 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Продается просторная светлая квартира в районе Палио Фалиро. Квартира находится на 6-м этаже…
€300,000
Дом 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продаются комфортабельные апартаменты у моря в благоустроенном зелёном районе Палео Фалиро. …
€350,000
Дом 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Квартира 52 кв.м., находится на уровне ground floor, имеет 2 комнаты, кухню, ванную комнату.…
€75,000
Дом 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается современная, потрясающая студия площадью 30 кв.м. с отдельным входом. Кухня раздел…
€65,000
Дом 5 комнат в Palaio Faliro, Греция
Дом 5 комнат
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 860 м²
Продается здание в районе Палео Фалиро общей площадью 860 кв.м. Подвал — 200 кв.м., 0 этаж -…
€1,25 млн
Квартира 1 спальня с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 76 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
€205,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 165 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой этаж …
€450,000
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