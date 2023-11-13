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Дома в Palaio Faliro, Греция

10 объектов найдено
Дом 2 спальни в Palaio Faliro, Греция
Дом 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
— Площадь: 88 м2 + большая веранда — Этаж: 5ый — Кол-во комнат: 2K (2 спальни, кухня, гост…
€270,000
Дом 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Дом 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Продается просторная светлая квартира в районе Палио Фалиро. Квартира находится на 6-м этаже…
€300,000
Дом 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продаются комфортабельные апартаменты у моря в благоустроенном зелёном районе Палео Фалиро. …
€350,000
Дом 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Квартира 52 кв.м., находится на уровне ground floor, имеет 2 комнаты, кухню, ванную комнату.…
€75,000
Дом 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается современная, потрясающая студия площадью 30 кв.м. с отдельным входом. Кухня раздел…
€65,000
Дом 5 комнат в Palaio Faliro, Греция
Дом 5 комнат
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 860 м²
Продается здание в районе Палео Фалиро общей площадью 860 кв.м. Подвал — 200 кв.м., 0 этаж -…
€1,25 млн
Вилла 6 спален в Palaio Faliro, Греция
Вилла 6 спален
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 528 м²
Привлекательная вилла в Греции, около Афин, район Лагонисси — один из красивейших прибрежных…
€1,60 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
€500,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 306 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
€1,000,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€310,000
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