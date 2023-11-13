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Квартиры в Palaio Faliro, Греция

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39 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция Ко…
€137,000
Квартира 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается потрясающая 2-комнатная квартира на Афинской Ривьере, расположенная менее чем в 5 …
€577,500
Квартира 2 спальни с террасой, с panoramic windows, с plumbing в Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни с террасой, с panoramic windows, с plumbing
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Количество этажей 7
Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция Предлагаются квартиры с парко…
€237,100
Квартира 2 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€245,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€385,000
Квартира 3 спальни с видом на море в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 165 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€850,000
Квартира 3 комнаты с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 88 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и со…
€210,000
Квартира 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€355,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€355,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€370,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 116 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
€540,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Nea Smyrni - Kentro 140 Sq.m., 3 Bedroom…
€370,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Nea Smyrni center - on the central square - apartment of 144 sq.m. 3rd floor airy and bright…
€360,000
Квартира 4 комнаты с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 119 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€176,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Nea Smyrni - Kentro 45 Sq.m., 1 Bedrooms…
€150,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€200,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Минимальная квартира
€280,000
Квартира 5 комнат с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 5 комнат с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Площадь 117 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€345,000
Квартира 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 118 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€345,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€170,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
€500,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 76 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
€205,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 165 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой этаж …
€450,000
Квартира 1 комната с парковкой, с лифтом, с камином в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 комната с парковкой, с лифтом, с камином
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 101 м²
Минимальная квартира
€240,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€175,000
Квартира 2 спальни с Spalni, с газовым отоплением в Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni, с газовым отоплением
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Код недвижимости: 1561 - ПРОДАЕТСЯ отремонтированный 2 спальни, Квартира с боком общей площа…
€160,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 205 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Девятый этаж …
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 76 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой этаж с…
€220,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€180,000
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