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Коттеджи с видом на море в Oraiokastro Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 10 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 534 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 534 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$417,497
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 16 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 16 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,46 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$574,059
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Oraiokastro Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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