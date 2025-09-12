Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Oraiokastro Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Oraiokastro Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$935,524
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
