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Таунхаусы с видом на море в периферии Северные Эгейские острова, Греция

Municipality of Western Lesvos
3
Municipality of Mytilene
4
Mytilene Municipal Unit
4
Митилини
4
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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Скоутарос, Греция
Таунхаус 5 комнат
Скоутарос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$1,25 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Тавари, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Тавари, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
$156,561
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферии Северные Эгейские острова, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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