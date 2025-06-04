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Таунхаусы в Mytilene Municipal Unit, Греция

Митилини
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4 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Этаж -1/4
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
$469,164
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Mytilene, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
$427,935
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Mytilene, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
$396,622
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
$434,835
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Параметры недвижимости в Mytilene Municipal Unit, Греция

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