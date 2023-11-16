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Таунхаусы в Митилини, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 5 спален с видом на город, с furnishings в Митилини, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
€410,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Anaxos Skoutarou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€1,20 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Митилини, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€380,000

Параметры недвижимости в Митилини, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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