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Таунхаусы в Митилинях, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
$427,417
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Таунхаус в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 5
Площадь 205 м²
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
$484,091
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Митилинях, Греция

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