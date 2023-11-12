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Коттеджи в периферия Северные Эгейские острова, Греция

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10 объектов найдено
Коттедж 1 комната с furnishings в Livadochori, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Livadochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается каменный трехэтажный коттедж площадью 280 кв. метров на острове Лимнос. На цокольн…
€570,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kini, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kini, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…
€260,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Скала-Эресу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€1,000,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Мирина, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Мирина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из П…
€265,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Pterounta, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Pterounta, Греция
Комнаты 4
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 142 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из …
€175,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Митилини, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€780,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Памфила, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Памфила, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€750,000
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Вриса, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Вриса, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
€99,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Пирьи, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Пирьи, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…
€750,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в карандаш, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
карандаш, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
€700,000

Параметры недвижимости в периферия Северные Эгейские острова, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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