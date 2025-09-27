Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. North Tzoumerka Municipality
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в North Tzoumerka Municipality, Греция

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Elliniko, Греция
Дом 10 комнат
Elliniko, Греция
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
In the picturesque Greek town of Ioannina, a double property (ready ground floor residence +…
$234,090
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в North Tzoumerka Municipality, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти