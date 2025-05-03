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Жильё в North Tzoumerka Municipality, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Elliniko, Греция
Квартира 2 спальни
Elliniko, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Красивая квартира в южном пригороде, расположенная в Эллинико, Общей площадью 111 кв. м.,…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в North Tzoumerka Municipality, Греция

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