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Виллы с видом на горы в Nikos Kazantzakis Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
$1,79 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nikos Kazantzakis Municipal Unit, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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