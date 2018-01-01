Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция

Предлагаются меблированные виллы и коттеджи в резиденции с ухоженными садами.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 3% в год в течение 3 лет.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и гавани, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Песчаный пляж, удостоенный Голубого флага - менее 200 метров
Тира - 10 минут
Международный аэропорт - 5 минут езды
Пиргос - 10 минут
Предлагаются апартаменты с большими балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Предустановка для кондиционеров
Алюминиевые окна
Бронированная дверь
Автономное газовое отопление
Электрические рольставни
Светодиодное освещение
Высокоскоростной интернет
Предустановка для сигнализации
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом пригороде Афин -Мелиссия.
Частные школы - 1,3 км
Торговый центр - 3,8 км
Теннисный клуб - 800 метров
Больница - 500 метров
Афины - 15 км
Пирей - 25 км
Вулиагмени - 36 км
Аэропорт - 25 км
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики.