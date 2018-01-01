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Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция

Ханья, Греция
от
€5,50 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются высококачественные стильные виллы с бассейнами, ухоженными садами и зонами барбекю, видами на море и горы.

Резиденция располагает теннисным кортом.

Удобства и оснащение в доме
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Деревянные внутренние двери
  • Мраморные полы
  • Камин
  • Кондиционеры
  • Солнечные панели
  • Система безопасности
  • Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 500 метров
  • Центр Ханьи - 9,6 км
  • Аэропорт - 7,1 км
Местонахождение новостройки
Ханья, Греция

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Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция
Ханья, Греция
от
€5,50 млн
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