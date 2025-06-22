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Виллы с видом на горы в Neapoli Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$473,877
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Вилла 6 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 278 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажная вилла площадью 278 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из одной спально…
$1,73 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$509,248
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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