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Таунхаусы с видом на горы в Neapoli Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 2/1
На участке площадью 90 кв. м расположен мезонет площадью около 138 кв. м с гаражом и парково…
$382,202
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

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