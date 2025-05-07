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Коттеджи с видом на море в Nea Makri Municipal Unit, Греция

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13 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
$678,433
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$396,622
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$427,935
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$386,185
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$386,185
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 406 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 406 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$469,684
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
$699,308
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Цена по запросу
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$626,246
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Коттедж 11 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 11 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$678,433
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,04 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$819,338
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$1,15 млн
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Параметры недвижимости в Nea Makri Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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