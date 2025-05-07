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Коттеджи с бассейном в Nea Makri Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,61 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
$699,308
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Nea Makri Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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