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Жильё в Nea Alikarnassos Municipal Unit, Греция

3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Nea Alikarnassos, Греция
Квартира 3 комнаты
Nea Alikarnassos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
$176,317
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$141,890
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$617,072
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nea Alikarnassos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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