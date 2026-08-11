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Коттеджи в Митилинях, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 7 спален в Municipality of Mytilene, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 7
Площадь 440 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$920,953
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Митилинях, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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