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Коттеджи в Митилини, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Митилини, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€780,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Памфила, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Памфила, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€750,000
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Вриса, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Вриса, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
€99,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в карандаш, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
карандаш, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
€700,000

Параметры недвижимости в Митилини, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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