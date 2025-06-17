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Коттеджи с видом на море в Митилинях, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Mytilene, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Mytilene, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$864,109
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Mytilene, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Mytilene, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$898,673
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Митилинях, Греция

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