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Виллы в периферийной единице Миконос, Греция

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Municipality of Mykonos
7
Миконос
4
Вилла Удалить
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7 объектов найдено
Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30 млн
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Property Code: HPS5743 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 3.500.000 . This 260.00 sq…
$4,03 млн
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 121 м²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08 млн
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Вилла 12 комнат в Миконос, Греция
Вилла 12 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15 млн
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Вилла в Псарроу, Греция
Вилла
Псарроу, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 655 м²
Mykonos island (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE recommend the sale of a complex of 7 traditio…
$3,44 млн
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 500 м²
Площадь: 1500 м2Площадь земли: 8000 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 7.Современная вилла располож…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Параметры недвижимости в периферийной единице Миконос, Греция

Недорогая
Элитная
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