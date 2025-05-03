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Виллы с видом на горы в периферийной единице Миконос, Греция

Municipality of Mykonos
11
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5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Миконос, Греция
Вилла 6 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 536 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Цоко…
$3,65 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Миконос, Греция
Вилла 1 комната
Миконос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 035 м²
Количество этажей 1
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
$9,72 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Фарос Арменистис, Греция
Вилла 6 комнат
Фарос Арменистис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$3,65 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 11 комнат в Миконос, Греция
Вилла 11 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$3,65 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Mykonos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
$3,65 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в периферийной единице Миконос, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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