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Виллы с видом на горы в Mygdonia Municipal Unit, Греция

Меллисохори (бывш.Балджа)
7
Liti
4
Drymos
3
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Liti, Греция
Вилла 5 комнат
Liti, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$887,182
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Mygdonia Municipal Unit, Греция

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