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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Zografos, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Zografos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Zografos, Греция
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$3,19 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Zografos, Греция

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