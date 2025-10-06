Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с видом на горы в Municipality of Zografos, Греция

Квартира 3 комнаты в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Zografos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$368,689
Квартира 3 комнаты в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Zografos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 80 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый этаж…
$271,542
