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Коттеджи с бассейном в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

Municipal Unit of Xylokastro
11
Municipal Unit of Evrostina
3
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Ano Loutro, Греция
Коттедж 5 комнат
Ano Loutro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$472,342
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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