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Таунхаусы в Municipality of West Mani, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Riglia, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Riglia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$279,387
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of West Mani, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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