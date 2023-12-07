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Коммерческая недвижимость в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

Vari Municipal Unit
9
14 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Сдается двухэтажное коммерческое помещение площадью в 580 кв.м. 2008 года строительства. На …
€480,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 6 спален с Spalni в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 6 спален с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 6
Площадь 426 м²
Код недвижимости: 1491 - ПРОДАЕТСЯ 6 спален, угловой корпус общей площадью 426 кв.м, 3 уровн…
€700,000
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Производство в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 3 735 м²
Ref: 1126 - Frati Kropias SALE Общая площадь земли 3735 кв.м. Цена: 48,550 €. Земля 740 кв.м…
€26,000
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Производство в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 1 153 м²
Ref: 1128 - SAINT GEORGE SKLIPOU Kropias SALE Общая площадь земли 1153 кв.м. Земля 11 имеет …
€11,500
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Коммерческая 5 спален в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 620 м²
Ссылка: 1121 - Продается Voula 4-этажное строящееся здание общей площадью 620 кв.м. Построен…
€1,000,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается магазин, построенный на участке 1050 кв.м, в районе Вула. Магазин одноэтажный и им…
€1,25 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается помещение в районе Вари на юге Афин.Отличный инвестиционный проект! В данный момен…
€460,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под офис на рядом с морем в районе Вула. Площадь составляет 68 кв.м. Рай…
€210,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 1
Шестиэтажное здание расположено в районе Вула, одном из самых благоустроенных, красивых и пр…
€8,50 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу инвестиционные объекты - магазины в шикарном торговом центре в район…
€2,10 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 6 спален с бассейном, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 6 спален с бассейном, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 695 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 695 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, отопление. Н…
€1,25 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу инвестиционное здание общей площадью 330 кв.м. на участке площадью 2…
€450,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Здание расположено в центральной части района Вари (Южного пригорода Афинского округа). Здан…
€650,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание общей площядью 372 квм на участке 1370 квм Здание состоит из …
€1,40 млн
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Grekodom Development
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