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Жильё в Триполис, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с furnishings в Триполис, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Триполис, Греция
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€160,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Триполис, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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