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Виллы в Municipality of Trifylia, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Вромонери, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Вромонери, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительств…
€525,000

Параметры недвижимости в Municipality of Trifylia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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