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Таунхаусы в Municipality of Tanagra, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Tanagra, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Tanagra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$212,334
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Tanagra, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов