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Виллы в Municipality of Sifnos, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Кастро, Греция
Вилла
Кастро, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
$638,416
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Параметры недвижимости в Municipality of Sifnos, Греция

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