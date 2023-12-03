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Жильё в Municipality of Sifnos, Греция

2 объекта найдено
Дом 5 спален с Spalni в Аполония, Греция
Дом 5 спален с Spalni
Аполония, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Код недвижимости: 1448 - КУПИТЬ 5 спален, дом общей площадью 200 м ², 3 уровня Sifnos. Недви…
€700,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kastro, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kastro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
€560,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Sifnos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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