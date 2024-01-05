Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Municipality of Saronikos

Земельные участки в Municipality of Saronikos, Греция

23 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1035 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€800,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки в Municipality of Saronikos, Греция
Земельные участки
Municipality of Saronikos, Греция
Площадь 608 м²
Код недвижимости. 1437 - Участок Саронида ПРОДАЕТСЯ. Размер: 608 кв.м, Цена 400.000 € ID: 14…
€400,000
Оставить заявку
Земельные участки в Municipality of Saronikos, Греция
Земельные участки
Municipality of Saronikos, Греция
Площадь 1 230 м²
ID: # GTK021 - Kalyvia Thorikou, Lagonisi: угловой участок 1230 кв.м. при включении акра раз…
€260,000
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната
Saronis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 601 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€650,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в лак, Греция
Земельные участки 1 комната
лак, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€335,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в лак, Греция
Земельные участки 1 комната
лак, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Земельный участок находится в районе Саронида. Саронида- один из престижных южных пригородов…
€265,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в лак, Греция
Земельные участки 1 комната
лак, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 950 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеАнависсос
€266,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Аттике. На территории колодец. Участок нах…
€860,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1800 кв.м. в Аттике. На территории строени…
€2,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 330 кв.м. в Аттике. Участок находится в ра…
€318,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
€800,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Святой Николай, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Святой Николай, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в Аттике. На территории подведе…
€130,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в лак, Греция
Земельные участки 1 комната
лак, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 602 кв.м. в Аттике. Участок расположен в районе Саронида
€250,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€85,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€140,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Анависос, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Земельный участок в которым есть возможность построить 200 кв.м расположен в районе Палья Фокия
€270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на город в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город
Saronis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Саронида
€300,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Mavro Lithari, Греция
Земельные участки 1 комната
Mavro Lithari, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Земельный участок в котором есть возможность построить 540 кв.м расположен в районе Анависос
€740,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната
Saronis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 536 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€460,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната
Saronis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Участок расположен в районе Анависсос
€550,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната
Saronis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Участок расположен в районе Каливия Торику
€85,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 407 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€110,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 790 кв.м. в Аттике. На территории строение, подведена в…
€560,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти