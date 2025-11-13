Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на море в Municipality of Rhodes, Греция

Municipal Unit of Rhodes
8
Родос
4
4 объекта найдено
Замок в Municipality of Rhodes, Греция
Замок
Municipality of Rhodes, Греция
Площадь 541 м²
Продается в старом городе Родоса и, в частности, в районе Коллоквиума, уникальное и редкое с…
$842,178
Вилла 5 комнат в Геннади, Греция
Вилла 5 комнат
Геннади, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
$2,11 млн
Вилла 1 комната в Koskinou, Греция
Вилла 1 комната
Koskinou, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
$2,93 млн
Вилла 6 комнат в Малон, Греция
Вилла 6 комнат
Малон, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся Вилла 200 кв.м. в Малона, Родос 📍 Расположение: Малона, остров Родос 🏠 …
$1,29 млн
