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Квартиры в Municipality of Rhodes, Греция

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1 объект найдено
Квартира 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Rhodes, Греция
Квартира 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 230 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Дуплекс распол…
€620,000

Параметры недвижимости в Municipality of Rhodes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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