Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Pylos and Nestor
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы с видом на море в Municipality of Pylos and Nestor, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Корифасьо, Греция
Таунхаус 6 комнат
Корифасьо, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
$449,261
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Pylos and Nestor, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти