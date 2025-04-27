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Квартиры с видом на море в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

Panorama Municipal Unit
47
Panorama
32
Pylaia Municipal Unit
27
Chortiatis Municipal Unit
7
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Новая цена!!! Предлагается на продажу квартира в элитном районе северной столицы Греции, гор…
$578,176
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

с видом на горы
Недорогая
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