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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Piraeus, Греция

Пирей
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4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$379,967
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Шестой этаж…
$542,747
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
$715,232
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 7/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$370,529
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipality of Piraeus, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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