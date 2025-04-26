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Квартиры с видом на море в Municipality of Piraeus, Греция

Пирей
124
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20 объектов найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 6
Новая малоэтажная резиденция недалеко от порта Пирея, Греция Предлагаются новые квартиры с …
$114,431
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$614,652
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$346,440
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$336,393
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$678,433
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$357,616
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$260,936
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$412,279
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 160 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$777,589
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Квартира 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 9
Комплекс апартаментов с полным обслуживанием и видом на море, Пирей, Греция Предлагаются ап…
$282,957
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$257,806
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$290,563
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Квартира 6 комнат в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 193 кв.м в Афинах. Квартира расположена на 2 уровнях. Пятый этаж…
$704,056
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция рядом с портом и станцией метро, Пирей, Греция Предлагаются квартиры с бал…
$275,663
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$469,371
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Студия 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/7
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
$304,207
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$418,376
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$335,265
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$290,563
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 83 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$352,162
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Типы недвижимости в Municipality of Piraeus

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Piraeus, Греция

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