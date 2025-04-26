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Квартиры с видом на горы в Municipality of Piraeus, Греция

Пирей
124
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$412,279
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Продается дуплекс площадью 66 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
$260,677
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Municipality of Piraeus

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Piraeus, Греция

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