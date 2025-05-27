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Виллы в Municipality of Peristeri, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Municipality of Peristeri, Греция
Вилла
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,48 млн
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Вилла в Municipality of Peristeri, Греция
Вилла
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$136,763
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Параметры недвижимости в Municipality of Peristeri, Греция

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