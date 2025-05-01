Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Peristeri
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Municipality of Peristeri, Греция

однокомнатные
6
двухкомнатные
7
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция рядом со станцией метро и центром Перистериона, Греция Предлагаются кварти…
$231,785
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в спокойном районе Перистерион, Греция Предлагаются квартиры с балконами. …
$280,877
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом с центром Перистериона, Греция Предлагаются квартиры с балконами. Не…
$277,132
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Peristeri, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти