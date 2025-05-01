Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Peristeri
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Municipality of Peristeri, Греция

однокомнатные
6
двухкомнатные
7
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$357,616
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Пентхаус 5 комнат в Municipality of Peristeri, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/6
Данный роскошный пентхаус, расположенный в сердце района Перистери западной часи Афин, предл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Peristeri, Греция

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти