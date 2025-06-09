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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Oropos, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Agia Triada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$323,560
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Oropos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$676,287
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Nea Palatia, Греция
Таунхаус 6 комнат
Nea Palatia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$260,936
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Municipality of Oropos, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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