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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of North Kynouria, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Аркадико Хорио, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Аркадико Хорио, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$213,815
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of North Kynouria, Греция

с видом на море
Недорогая
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