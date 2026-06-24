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Таунхаусы с бассейном в Municipality of Nea Smyrni, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Таунхаус
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,53 млн
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Таунхаус в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Таунхаус
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Таунхаус
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,53 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Таунхаус в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Таунхаус
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Smyrni, Греция

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