Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

виллы
4
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Είναι μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε μια σύγχρονη κυκλαδίτικη κατοικία στο ήσυχο χωριό …
$514,473
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Vivlos, Греция
Дом 4 спальни
Vivlos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Φωλιασμένο στον παραδοσιακό οικισμό της Βίβλου Νάξου, αυτό το κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής σπ…
$998,523
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Вилла 4 комнаты в Agkidia, Греция
Вилла 4 комнаты
Agkidia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 111 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Вилла…
$749,082
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти