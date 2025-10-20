Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на море в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

виллы
4
2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Вилла на продажу в восточной части Наксоса. Недвижимость состоит из 2 независимых независимы…
$1,87 млн
Вилла 4 комнаты в Agkidia, Греция
Вилла 4 комнаты
Agkidia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 111 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Вилла…
$749,082
