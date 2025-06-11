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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Nafplio, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$354,054
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 1
Площадь 272 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…
$137,053
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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